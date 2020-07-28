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***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

28.07.2020 14:06
GÜNCEL HABERLER



***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ZKBVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
17/04/2020
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDZKVKK2015
Nominal Değer (TL)
600.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
28/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
30/07/2020
Vadesi (Gün)
101
İtfa Tarihi
06/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862375


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 789,00 1.175.610 % 10,00  
DOKTA 28,16 30.689.329 % 10,00  
KONYA 500,60 88.991.923 % 10,00  
KRGYO 5,50 17.359.374 % 10,00  
KENT 2.675,50 42.638.518 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8993 8,9440 % 0,88  
Frank 7,5150 7,5603 % 1,05  
Riyal 1,8414 1,8506 % 0,83  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.929 1.930 -12,99  
Altın Gr. 430 430 0,89  
Cumhuriyet 2.815 2.849 22,60  
Tam 2.899 2.930 23,30  
Yarım 1.407 1.430 11,40  
Çeyrek 706 716 5,70  
Gümüş.Ons 23,45 23,50 -1,12  
Gümüş Gr. 5,27 5,29 -0,15  
B. Petrol 43,86 43,86 -0,04  
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