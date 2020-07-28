***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
28.07.2020 14:06
***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ZKBVK]
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/04/2020
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDZKVKK2015
Nominal Değer (TL)
600.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
28/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
30/07/2020
Vadesi (Gün)
101
İtfa Tarihi
06/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862375
BIST
13:551.181
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -14,77
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
13:556,9283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0675
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
13:558,1435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0789
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
13:55428,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,41
|Açılış
|: 428,63
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|789,00
|1.175.610
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|30.689.329
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|88.991.923
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.359.374
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|42.638.518
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|34.381.820
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|321.793
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|153.296
|% -7,45
|
|BUCIM
|5,97
|34.867.862
|% -6,57
|
|KLNMA
|48,60
|62.655.333
|% -6,36
|
|ASELS
|37,64
|1.406.206.616
|% -0,11
|
|GUSGR
|6,05
|1.137.401.755
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,30
|747.180.209
|% -0,86
|
|GARAN
|7,59
|544.212.637
|% -2,32
|
|KRDMD
|3,07
|458.188.364
|% -1,29
|
|EKGYO
|2,30
|747.180.209
|% -0,86
|
|IHLAS
|0,94
|235.356.872
|% -5,05
|
|GUSGR
|6,05
|1.137.401.755
|% 6,89
|
|KRDMD
|3,07
|458.188.364
|% -1,29
|
|IHLGM
|1,77
|260.371.204
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8993
|8,9440
|% 0,88
|
|Frank
|7,5150
|7,5603
|% 1,05
|
|Riyal
|1,8414
|1,8506
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-12,99
|
|Altın Gr.
|430
|430
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.815
|2.849
|22,60
|
|Tam
|2.899
|2.930
|23,30
|
|Yarım
|1.407
|1.430
|11,40
|
|Çeyrek
|706
|716
|5,70
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,50
|-1,12
|
|Gümüş Gr.
|5,27
|5,29
|-0,15
|
|B. Petrol
|43,86
|43,86
|-0,04
|