***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
12.08.2020 17:38
***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ZKBVK]
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/04/2020
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDZKVKK2023
Nominal Değer (TL)
700.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
12/08/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
14/08/2020
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
18/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868367
BIST
17:351.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,28
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
17:357,3189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1143
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
17:358,6339
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1512
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6396
En Düşük
8,4425
17:35456,76
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 13,97
|Açılış
|: 456,76
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler17:35
|FADE
|3,85
|18.221.946
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|QNBFB
|77,70
|108.126.804
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,62
|44.327.240
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.497.671
|% 9,98
|
|RTALB
|47,70
|147.273.227
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.708.748
|% -10,00
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|35.001.735
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|THYAO
|11,67
|2.239.080.260
|% 0,52
|
|KRDMD
|3,00
|1.516.228.979
|% 5,63
|
|EKGYO
|2,04
|1.496.816.103
|% -1,45
|
|GARAN
|7,12
|1.460.302.306
|% 0,99
|
|GUSGR
|6,25
|999.062.904
|% 6,84
|
|EKGYO
|2,04
|1.496.816.103
|% -1,45
|
|KRDMD
|3,00
|1.516.228.979
|% 5,63
|
|GARAN
|7,12
|1.460.302.306
|% 0,99
|
|ODAS
|2,44
|487.953.243
|% 2,95
|
|THYAO
|11,67
|2.239.080.260
|% 0,52
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3155
|7,3189
|% 1,59
|
|Euro
|8,6249
|8,6339
|% 1,78
|
|Sterlin
|9,4970
|9,5446
|% 1,34
|
|Frank
|7,9879
|8,0360
|% 2,07
|
|Riyal
|1,9434
|1,9532
|% 1,48
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|28,27
|
|Altın Gr.
|456
|456
|13,70
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,77
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,31
|
|B. Petrol
|45,27
|45,27
|0,77
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 37 artarak (% 0.75 ) 1, 258
-
17:47
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, ODAS
-
17:47
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, EKGYO
-
17:47XU100
Endeks 1, 117 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 21, 264.00 milyon TL de
-
17:47MSGYO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 322, 468 adet işlem