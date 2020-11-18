***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
18.11.2020 19:14
***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ZKBVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/04/2020
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDZKVK22139
Nominal Değer (TL)
500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
18/11/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
20/11/2020
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
24/02/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889120
BIST
18:051.295
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 35,00
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.295
En Düşük
1.264
18:057,6841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6680
18:059,1234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0144
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1008
18:05463,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,84
|Açılış
|: 463,91
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|142.202.534
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|66.114.743
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.064.910
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.748.444
|% 10,00
|
|KENT
|389,90
|9.678.617
|% 9,99
|
|UZERB
|27,94
|270.627
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|329.386
|% -9,98
|
|BMELK
|20,56
|2.219.160
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|63.738.183
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,46
|416.803.512
|% -9,90
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,27
|1.777.696.618
|% 4,67
|
|THYAO
|11,70
|1.486.614.433
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,99
|1.081.003.388
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,52
|565.326.711
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6774
|7,6841
|% -0,20
|
|Euro
|9,1100
|9,1234
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,1692
|10,2202
|% -0,04
|
|Frank
|8,4088
|8,4594
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0410
|2,0512
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|-2,61
|
|Altın Gr.
|464
|465
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-30,00
|
|Tam
|3.086
|3.166
|-26,06
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-12,60
|
|Çeyrek
|748
|766
|-6,31
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,50
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,00
|
|B. Petrol
|44,64
|44,64
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HUBVC
Yüzde 7.57 oranında artışla 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 844, 795 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 04 artarak (% 2.73 ) 1, 168
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, ISBIR, KRDMD, YYAPI, LINK, DOAS, BERA, CASA, YGYO, KAPLM
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, MARTI, UZERB
-
17:56
BALAT, CELHA, KRDMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında