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***ZKBVK* *QNBFB* *SMRFA* *ARNFK* *CRDFA* *NURVK* *AGHOL* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

04.02.2022 17:46
***ZKBVK* *QNBFB* *SMRFA* *ARNFK* *CRDFA* *NURVK* *AGHOL* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***ZKBVK******QNBFB******SMRFA******ARNFK******CRDFA******NURVK******AGHOL******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [SMRFA, QNBFB, NURVK, ZKBVK, CRDFA, AGHOL, VAKBN, ARNFK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMF42226 20.200.000 04.02.2022 28.04.2022 08.02.2022
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK42254 215.500.000 04.02.2022 29.04.2022 08.02.2022
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA42217 100.000.000 04.02.2022 29.04.2022 08.02.2022
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVK52219 500.000.000 04.02.2022 13.05.2022 08.02.2022
- Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC42225 10.000.000 04.02.2022 18.04.2022 08.02.2022
- AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. AGHOL Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSYAZI22318 250.000.000 04.02.2022 14.02.2023 08.02.2022
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVKFB42232 500.000.000 04.02.2022 22.04.2022 08.02.2022
- Arena Finans Faktoring A.Ş. ARNFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAREN52212 14.000.000 04.02.2022 06.05.2022 08.02.2022


İlgili Şirketler [SMRFA, QNBFB, NURVK, ZKBVK, CRDFA, AGHOL, VAKBN, ARNFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999559


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Gümüş Gr. 9,81 9,82 0,05  
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