***ZKBVK* *QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
22.06.2021 17:43
***ZKBVK******QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [QNBFL, ZKBVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKRE2117 113.570.000 22.06.2021 05.10.2021 24.06.2021
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVK92132 400.000.000 22.06.2021 28.09.2021 24.06.2021
İlgili Şirketler [QNBFL, ZKBVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943601
BIST
17:541.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,88
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
17:548,6729
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0971
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6570
17:5410,3320
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,1251
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
17:54495,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -7,03
|Açılış
|: 495,78
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,49
BIST En Aktif Hisseler17:54
|TKURU
|168,40
|5.962.946
|% 9,99
|
|VAKFN
|10,57
|164.632.560
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.612.558
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.702.635
|% 9,97
|
|ISKPL
|30,08
|52.184.508
|% 9,94
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,65
|1.030.414.015
|% -9,89
|
|AYCES
|73,00
|3.910.305
|% -5,93
|
|IDGYO
|6,31
|1.987.802
|% -4,83
|
|MAALT
|203,70
|17.676.815
|% -4,59
|
|THYAO
|14,74
|1.610.952.563
|% 1,03
|
|BOBET
|5,65
|1.030.414.015
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|836.756.780
|% 1,59
|
|HALKB
|5,25
|581.479.577
|% 5,63
|
|BERA
|15,02
|545.780.825
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,16
|514.178.665
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,20
|392.720.892
|% 1,85
|
|BOBET
|5,65
|1.030.414.015
|% -9,89
|
|HALKB
|5,25
|581.479.577
|% 5,63
|
|THYAO
|14,74
|1.610.952.563
|% 1,03
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6716
|8,6729
|% -1,11
|
|Euro
|10,3242
|10,3320
|% -1,20
|
|Sterlin
|12,0241
|12,0844
|% -1,31
|
|Frank
|9,3816
|9,4381
|% -1,40
|
|Riyal
|2,3047
|2,3163
|% -1,15
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-4,05
|
|Altın Gr.
|495
|496
|-7,24
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,20
|-0,12
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|0,22
|