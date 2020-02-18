***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 380.856.006 140.339.216Satışların Maliyeti12 -380.856.006 -140.339.216TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri13 -10.102.798 -4.891.484Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 10.109.202 4.909.907ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.404 18.423FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.404 18.423SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.404 18.423Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.409 -4.053Dönem Vergi (Gideri) Geliri8 -1.409 -4.053SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.995 14.370DÖNEM KARI (ZARARI)4.995 14.370Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.995 14.370Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.889 6.127Dönem Karı (Zararı)4.995 14.370Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler35.283 -5.884Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.208.890.642 -691.137.592İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.208.890.642 -691.137.592Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)1.210.000.000 690.000.000Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.074.075 1.131.708İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.074.075 1.131.708Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları40.278 8.486Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-382.598.086 -113.402.246Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri382.598.086 113.402.246Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.389 -2.359YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38.889 6.127NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38.889 6.127DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ64.745 58.618DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ103.634 64.745Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 103.634 64.745Ticari Alacaklar5 2.483.036.920 1.275.888.356İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar2.483.036.920 1.275.888.356Diğer Dönen Varlıklar6 24.250 19.874İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar24.250 19.874ARA TOPLAM2.483.164.804 1.275.972.975TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.483.164.804 1.275.972.975DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR2.483.164.804 1.275.972.975KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.482.998.684 1.274.740.763İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 2.482.998.684 1.274.740.763Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.482.998.684 1.274.740.763Diğer Borçlar9 62.496 1.152.256İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar62.496 1.152.256Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 31.788 13.115ARA TOPLAM2.483.092.968 1.275.906.134TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.483.092.968 1.275.906.134UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.483.092.968 1.275.906.134ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar71.836 66.841Ödenmiş Sermaye10 50.000 50.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.841 2.471Net Dönem Karı veya Zararı4.995 14.370TOPLAM ÖZKAYNAKLAR71.836 66.841TOPLAM KAYNAKLAR2.483.164.804 1.275.972.975Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 1.465 1.006 52.471 52.471Transferler1.006 -1.006 0 0Dönem Karı (Zararı)14.370 14.370 14.370Dönem Sonu Bakiyeler50.000 2.471 14.370 66.841 66.841Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 2.471 14.370 66.841 66.841Transferler14.370 -14.370 0 0Dönem Karı (Zararı)4.995 4.995 4.995Dönem Sonu Bakiyeler50.000 16.841 4.995 71.836 71.836Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.995 14.370DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.995 14.370Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.995 14.370http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819977BIST