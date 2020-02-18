***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
18.02.2020 22:13
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 380.856.006 140.339.216
Satışların Maliyeti
12 -380.856.006 -140.339.216
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
13 -10.102.798 -4.891.484
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 10.109.202 4.909.907
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.404 18.423
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.404 18.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.404 18.423
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.409 -4.053
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8 -1.409 -4.053
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.995 14.370
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.995 14.370
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.995 14.370
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.889 6.127
Dönem Karı (Zararı)
4.995 14.370
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
35.283 -5.884
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.208.890.642 -691.137.592
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.208.890.642 -691.137.592
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
1.210.000.000 690.000.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.074.075 1.131.708
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.074.075 1.131.708
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.278 8.486
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-382.598.086 -113.402.246
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
382.598.086 113.402.246
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.389 -2.359
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.889 6.127
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.889 6.127
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
64.745 58.618
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.634 64.745
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 103.634 64.745
Ticari Alacaklar
5 2.483.036.920 1.275.888.356
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.483.036.920 1.275.888.356
Diğer Dönen Varlıklar
6 24.250 19.874
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24.250 19.874
ARA TOPLAM
2.483.164.804 1.275.972.975
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.483.164.804 1.275.972.975
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.483.164.804 1.275.972.975
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.482.998.684 1.274.740.763
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.482.998.684 1.274.740.763
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.482.998.684 1.274.740.763
Diğer Borçlar
9 62.496 1.152.256
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
62.496 1.152.256
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 31.788 13.115
ARA TOPLAM
2.483.092.968 1.275.906.134
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.483.092.968 1.275.906.134
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.483.092.968 1.275.906.134
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.836 66.841
Ödenmiş Sermaye
10 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.841 2.471
Net Dönem Karı veya Zararı
4.995 14.370
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.836 66.841
TOPLAM KAYNAKLAR
2.483.164.804 1.275.972.975
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 1.465 1.006 52.471 52.471
Transferler
1.006 -1.006 0 0
Dönem Karı (Zararı)
14.370 14.370 14.370
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 2.471 14.370 66.841 66.841
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 2.471 14.370 66.841 66.841
Transferler
14.370 -14.370 0 0
Dönem Karı (Zararı)
4.995 4.995 4.995
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 16.841 4.995 71.836 71.836
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.995 14.370
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.995 14.370
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.995 14.370
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819977
BIST