***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 140.422.551 181.617.909 72.658.212 95.338.920Satışların Maliyeti12 -140.422.551 -181.617.909 -72.658.212 -95.338.920TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri13 -6.866.307 -4.097.198 -4.233.056 -2.274.321Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 6.863.373 4.103.135 4.235.233 2.277.900ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.934 5.937 2.177 3.579FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.934 5.937 2.177 3.579SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.934 5.937 2.177 3.579Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8 0 -1.310 -479 -787Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -1.310 -479 -787SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.934 4.627 1.698 2.792DÖNEM KARI (ZARARI)-2.934 4.627 1.698 2.792Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.934 4.627 1.698 2.792Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.785 14.893Dönem Karı (Zararı)-2.934 4.627Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.934 4.627Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.756 11.012Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-962.691.081 -609.394.959İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-962.691.081 -609.394.959Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)961.210.068 610.000.000Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.461.257 -594.029İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.461.257 -594.029Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-22.690 15.639Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları11 -140.422.551 -159.714.959Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri12 140.422.551 159.714.959Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.095 -746YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.785 14.893NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.785 14.893DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 103.634 64.745DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 72.849 79.638Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 72.849 103.634Ticari Alacaklar5 3.445.728.001 2.483.036.920İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.445.728.001 2.483.036.920Diğer Dönen Varlıklar0 24.250İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 24.250ARA TOPLAM3.445.800.850 2.483.164.804TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.445.800.850 2.483.164.804DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR3.445.800.850 2.483.164.804KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.444.208.752 2.482.998.684İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 3.444.208.752 2.482.998.684İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları3.444.208.752 2.482.998.684Diğer Borçlar9 1.499.503 62.496İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.499.503 62.496Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 23.693 31.788ARA TOPLAM3.445.731.948 2.483.092.968TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.445.731.948 2.483.092.968UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.445.731.948 2.483.092.968ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar68.902 71.836Ödenmiş Sermaye10 50.000 50.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21.836 16.841Net Dönem Karı veya Zararı-2.934 4.995TOPLAM ÖZKAYNAKLAR68.902 71.836TOPLAM KAYNAKLAR3.445.800.850 2.483.164.804Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 2.471 14.370 66.841 66.841Transferler14.370 -14.370 0 0Dönem Karı (Zararı)4.627 4.627 4.627Dönem Sonu Bakiyeler50.000 16.841 4.627 71.468 71.468Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 16.841 4.995 71.836 71.836Transferler4.995 -4.995 0 0Dönem Karı (Zararı)-2.934 -2.934 -2.934Dönem Sonu Bakiyeler50.000 21.836 -2.934 68.902 68.902Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-2.934 4.627DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.934 4.627Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.934 4.627http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865509BIST