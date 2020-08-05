***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2020 19:19
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 140.422.551 181.617.909 72.658.212 95.338.920
Satışların Maliyeti
12 -140.422.551 -181.617.909 -72.658.212 -95.338.920
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
13 -6.866.307 -4.097.198 -4.233.056 -2.274.321
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 6.863.373 4.103.135 4.235.233 2.277.900
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.934 5.937 2.177 3.579
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.934 5.937 2.177 3.579
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.934 5.937 2.177 3.579
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8 0 -1.310 -479 -787
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -1.310 -479 -787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.934 4.627 1.698 2.792
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.934 4.627 1.698 2.792
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.934 4.627 1.698 2.792
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.785 14.893
Dönem Karı (Zararı)
-2.934 4.627
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.934 4.627
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.756 11.012
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-962.691.081 -609.394.959
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-962.691.081 -609.394.959
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
961.210.068 610.000.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.461.257 -594.029
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.461.257 -594.029
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.690 15.639
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
11 -140.422.551 -159.714.959
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
12 140.422.551 159.714.959
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.095 -746
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.785 14.893
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.785 14.893
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 103.634 64.745
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 72.849 79.638
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 72.849 103.634
Ticari Alacaklar
5 3.445.728.001 2.483.036.920
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.445.728.001 2.483.036.920
Diğer Dönen Varlıklar
0 24.250
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 24.250
ARA TOPLAM
3.445.800.850 2.483.164.804
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.445.800.850 2.483.164.804
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
3.445.800.850 2.483.164.804
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.444.208.752 2.482.998.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.444.208.752 2.482.998.684
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
3.444.208.752 2.482.998.684
Diğer Borçlar
9 1.499.503 62.496
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.499.503 62.496
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 23.693 31.788
ARA TOPLAM
3.445.731.948 2.483.092.968
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.445.731.948 2.483.092.968
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.445.731.948 2.483.092.968
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
68.902 71.836
Ödenmiş Sermaye
10 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.836 16.841
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.934 4.995
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
68.902 71.836
TOPLAM KAYNAKLAR
3.445.800.850 2.483.164.804
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 2.471 14.370 66.841 66.841
Transferler
14.370 -14.370 0 0
Dönem Karı (Zararı)
4.627 4.627 4.627
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 16.841 4.627 71.468 71.468
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 16.841 4.995 71.836 71.836
Transferler
4.995 -4.995 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-2.934 -2.934 -2.934
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 21.836 -2.934 68.902 68.902
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.934 4.627
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.934 4.627
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.934 4.627
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865509
BIST