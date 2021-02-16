***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 2.471 14.370 66.841 66.841Transferler14.370 -14.370 0 0Dönem Karı (Zararı)4.995 4.995 4.995Dönem Sonu Bakiyeler50.000 16.841 4.995 71.836 71.836Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 16.841 4.995 71.836 71.836Transferler4.995 -4.995 0 0Dönem Karı (Zararı)94.878 94.878 94.878Dönem Sonu Bakiyeler50.000 21.836 94.878 166.714 166.714Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI127.744 38.889Dönem Karı (Zararı)94.878 4.995Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.760 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5 -327.136.577 32.998.684Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5 327.136.577 -32.998.684Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26.760İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler17.235 35.283Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.530.712.777 -1.208.890.642İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.530.712.777 -1.208.890.642Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler24.250İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)24.250Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)1.530.751.028 1.210.000.000Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-45.266 -1.074.075İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-45.266 -1.074.075İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları138.873 40.278Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları11 -327.136.577 -382.598.086Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri12 327.136.577 382.598.086Vergi İadeleri (Ödemeleri)9 -11.129 -1.389YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)127.744 38.889NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)127.744 38.889DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 103.634 64.745DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 231.378 103.634Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 231.378 103.634Ticari Alacaklar5 4.013.749.697 2.483.036.920İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 4.013.749.697 2.483.036.920Diğer Dönen Varlıklar6 0 24.250İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 24.250ARA TOPLAM4.013.981.075 2.483.164.804TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.013.981.075 2.483.164.804DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR4.013.981.075 2.483.164.804KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.013.749.712 2.482.998.684İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 4.013.749.712 2.482.998.684İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4.013.749.712 2.482.998.684Diğer Borçlar8 0 62.496İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 24.251İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 38.245Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 15.651 20Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 48.998 31.768İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 41.497 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.501 31.768ARA TOPLAM4.013.814.361 2.483.092.968TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.013.814.361 2.483.092.968UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.013.814.361 2.483.092.968ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar166.714 71.836Ödenmiş Sermaye11 50.000 50.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 21.836 16.841Net Dönem Karı veya Zararı94.878 4.995TOPLAM ÖZKAYNAKLAR166.714 71.836TOPLAM KAYNAKLAR4.013.981.075 2.483.164.804Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 327.136.577 380.856.006Satışların Maliyeti13 -327.136.577 -380.856.006TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri14 -15.259.079 -10.102.798Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 15.380.717 10.109.202ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)121.638 6.404FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)121.638 6.404SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)121.638 6.404Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri9 -26.760 -1.409Dönem Vergi (Gideri) Geliri-26.760 -1.409SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)94.878 4.995DÖNEM KARI (ZARARI)94.878 4.995Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları94.878 4.995Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)94.878 4.995Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları94.878 4.995http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910201BIST