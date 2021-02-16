***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
16.02.2021 19:44
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 2.471 14.370 66.841 66.841
Transferler
14.370 -14.370 0 0
Dönem Karı (Zararı)
4.995 4.995 4.995
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 16.841 4.995 71.836 71.836
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 16.841 4.995 71.836 71.836
Transferler
4.995 -4.995 0 0
Dönem Karı (Zararı)
94.878 94.878 94.878
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 21.836 94.878 166.714 166.714
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
127.744 38.889
Dönem Karı (Zararı)
94.878 4.995
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.760 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 -327.136.577 32.998.684
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5 327.136.577 -32.998.684
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.235 35.283
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.530.712.777 -1.208.890.642
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.530.712.777 -1.208.890.642
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.250
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.250
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
1.530.751.028 1.210.000.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.266 -1.074.075
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-45.266 -1.074.075
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
138.873 40.278
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
11 -327.136.577 -382.598.086
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
12 327.136.577 382.598.086
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -11.129 -1.389
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
127.744 38.889
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
127.744 38.889
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 103.634 64.745
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 231.378 103.634
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 231.378 103.634
Ticari Alacaklar
5 4.013.749.697 2.483.036.920
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 4.013.749.697 2.483.036.920
Diğer Dönen Varlıklar
6 0 24.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 24.250
ARA TOPLAM
4.013.981.075 2.483.164.804
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.013.981.075 2.483.164.804
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
4.013.981.075 2.483.164.804
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.013.749.712 2.482.998.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 4.013.749.712 2.482.998.684
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4.013.749.712 2.482.998.684
Diğer Borçlar
8 0 62.496
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 24.251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 38.245
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 15.651 20
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 48.998 31.768
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 41.497 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.501 31.768
ARA TOPLAM
4.013.814.361 2.483.092.968
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.013.814.361 2.483.092.968
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.013.814.361 2.483.092.968
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
166.714 71.836
Ödenmiş Sermaye
11 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 21.836 16.841
Net Dönem Karı veya Zararı
94.878 4.995
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
166.714 71.836
TOPLAM KAYNAKLAR
4.013.981.075 2.483.164.804
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 327.136.577 380.856.006
Satışların Maliyeti
13 -327.136.577 -380.856.006
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
14 -15.259.079 -10.102.798
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 15.380.717 10.109.202
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
121.638 6.404
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
121.638 6.404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
121.638 6.404
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9 -26.760 -1.409
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-26.760 -1.409
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
94.878 4.995
DÖNEM KARI (ZARARI)
94.878 4.995
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
94.878 4.995
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
94.878 4.995
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
94.878 4.995
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910201
BIST