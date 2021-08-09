***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 16.841 4.995 71.836 71.836Transferler4.995 -4.995 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -2.934 -2.934 -2.934Dönem Sonu Bakiyeler50.000 21.836 -2.934 68.902 68.902Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 21.836 94.878 166.714 166.714Transferler4.745 90.133 -94.878 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 85.437 85.437 85.437Dönem Sonu Bakiyeler50.000 4.745 111.969 85.437 252.151 252.151Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI93.196 -30.785Dönem Karı (Zararı)85.437 -2.934Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler28.479 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5 82.208.815 44.208.752Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5 -82.208.815 -44.208.752Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28.479 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.069 -19.756Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler881.493.002 -962.691.081İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)881.493.002 -962.691.081Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.720 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.720 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-881.540.897 961.210.068Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.546 1.461.257İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)47.546 1.461.257Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları108.847 -22.690Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları12 309.362.313 140.422.551Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri13 -309.362.313 -140.422.551Vergi İadeleri (Ödemeleri)9 -15.651 -8.095YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)93.196 -30.785NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)93.196 -30.785DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 231.378 103.634DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 324.574 72.849Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 324.574 231.378Ticari Alacaklar5 3.132.256.695 4.013.749.697İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 3.132.256.695 4.013.749.697Diğer Dönen Varlıklar6 4.720 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4.720 0ARA TOPLAM3.132.585.989 4.013.981.075TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.132.585.989 4.013.981.075DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR3.132.585.989 4.013.981.075KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 3.132.208.815 4.013.749.712İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.132.208.815 4.013.749.712İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları3.132.208.815 4.013.749.712Diğer Borçlar8 47.880 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar47.880 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 28.479 15.651Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 48.664 48.998İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 41.497 41.497İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.167 7.501ARA TOPLAM3.132.333.838 4.013.814.361TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.132.333.838 4.013.814.361UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.132.333.838 4.013.814.361ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar252.151 166.714Ödenmiş Sermaye11 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.745 0Yasal Yedekler4.745 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 111.969 21.836Net Dönem Karı veya Zararı85.437 94.878TOPLAM ÖZKAYNAKLAR252.151 166.714TOPLAM KAYNAKLAR3.132.585.989 4.013.981.075Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 309.362.313 159.355.915 140.422.551 72.658.212Satışların Maliyeti13 -309.362.313 -159.355.915 -140.422.551 -72.658.212TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri14 -6.086.153 -2.873.553 -6.866.307 -4.233.056Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 6.200.069 3.025.599 6.863.373 4.235.233ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)113.916 152.046 -2.934 2.177FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)113.916 152.046 -2.934 2.177SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)113.916 152.046 -2.934 2.177Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-28.479 -38.012 0 -479Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -28.479 -38.012 0 -479SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)85.437 114.034 -2.934 1.698DÖNEM KARI (ZARARI)85.437 114.034 -2.934 1.698Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları85.437 114.034 -2.934 1.698Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)85.437 114.034 -2.934 1.698Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları85.437 114.034 -2.934 1.698http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956471BIST