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***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

11.02.2022 20:20
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 0 16.841 4.995 71.836 71.836
Transferler
0 0 4.995 -4.995 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 94.878 94.878 94.878
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 0 21.836 94.878 166.714 166.714
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 0 21.836 94.878 166.714 166.714
Transferler
0 4.745 90.133 -94.878 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 176.003 176.003 176.003
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 4.745 111.969 176.003 342.717 342.717


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
134.025 127.744
Dönem Karı (Zararı)
176.003 94.878
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.668 26.760
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 -106.904.953 -327.136.577
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5 106.904.953 327.136.577
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
58.668 26.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.098 17.235
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-143.203.136 -1.530.712.777
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-143.203.136 -1.530.712.777
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.565 24.250
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.565 24.250
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
143.126.425 1.530.751.028
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.178 -45.266
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
47.178 -45.266
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
191.573 138.873
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
12 -606.587.851 -327.136.577
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
13 606.587.851 327.136.577
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -57.548 -11.129
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.025 127.744
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.025 127.744
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 231.378 103.634
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 365.403 231.378


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4-16 365.403 231.378
Ticari Alacaklar
5 4.156.952.833 4.013.749.697
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 4.156.952.833 4.013.749.697
Diğer Dönen Varlıklar
6 13.565 0
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6-16 12.500 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.065 0
ARA TOPLAM
4.157.331.801 4.013.981.075
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.157.331.801 4.013.981.075
DURAN VARLIKLAR

TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
4.157.331.801 4.013.981.075
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 4.156.876.137 4.013.749.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 4.156.876.137 4.013.749.712
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 4.156.876.137 4.013.749.712
Ticari Borçlar
8 76.696 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
76.696 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 16.771 15.651
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 19.480 48.998
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10-16 12.500 41.497
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 6.980 7.501
ARA TOPLAM
4.156.989.084 4.013.814.361
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.156.989.084 4.013.814.361
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.156.989.084 4.013.814.361
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
342.717 166.714
Ödenmiş Sermaye
11 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.745 0
Yasal Yedekler
4.745 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 111.969 21.836
Net Dönem Karı veya Zararı
176.003 94.878
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
342.717 166.714
TOPLAM KAYNAKLAR
4.157.331.801 4.013.981.075


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 606.587.851 327.136.577
Satışların Maliyeti
13 -606.587.851 -327.136.577
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
14 -13.699.707 -15.259.079
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 13.934.378 15.380.717
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
234.671 121.638
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
234.671 121.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
234.671 121.638
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9 -58.668 -26.760
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-58.668 -26.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
176.003 94.878
DÖNEM KARI (ZARARI)
176.003 94.878
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
176.003 94.878
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
176.003 94.878
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
176.003 94.878



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001316


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