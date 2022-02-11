***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 0 16.841 4.995 71.836 71.836Transferler0 0 4.995 -4.995 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 94.878 94.878 94.878Dönem Sonu Bakiyeler50.000 0 21.836 94.878 166.714 166.714Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 0 21.836 94.878 166.714 166.714Transferler0 4.745 90.133 -94.878 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 176.003 176.003 176.003Dönem Sonu Bakiyeler50.000 4.745 111.969 176.003 342.717 342.717Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI134.025 127.744Dönem Karı (Zararı)176.003 94.878Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler58.668 26.760Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5 -106.904.953 -327.136.577Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5 106.904.953 327.136.577Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler58.668 26.760İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-43.098 17.235Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-143.203.136 -1.530.712.777İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-143.203.136 -1.530.712.777Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.565 24.250İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.565 24.250Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)143.126.425 1.530.751.028Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.178 -45.266İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)47.178 -45.266Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları191.573 138.873Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları12 -606.587.851 -327.136.577Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri13 606.587.851 327.136.577Vergi İadeleri (Ödemeleri)9 -57.548 -11.129YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)134.025 127.744NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)134.025 127.744DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 231.378 103.634DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 365.403 231.378Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4-16 365.403 231.378Ticari Alacaklar5 4.156.952.833 4.013.749.697İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 4.156.952.833 4.013.749.697Diğer Dönen Varlıklar6 13.565 0İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6-16 12.500 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.065 0ARA TOPLAM4.157.331.801 4.013.981.075TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.157.331.801 4.013.981.075DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR4.157.331.801 4.013.981.075KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 4.156.876.137 4.013.749.712İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 4.156.876.137 4.013.749.712İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 4.156.876.137 4.013.749.712Ticari Borçlar8 76.696 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar76.696 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 16.771 15.651Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 19.480 48.998İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10-16 12.500 41.497İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 6.980 7.501ARA TOPLAM4.156.989.084 4.013.814.361TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.156.989.084 4.013.814.361UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.156.989.084 4.013.814.361ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar342.717 166.714Ödenmiş Sermaye11 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.745 0Yasal Yedekler4.745 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 111.969 21.836Net Dönem Karı veya Zararı176.003 94.878TOPLAM ÖZKAYNAKLAR342.717 166.714TOPLAM KAYNAKLAR4.157.331.801 4.013.981.075Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 606.587.851 327.136.577Satışların Maliyeti13 -606.587.851 -327.136.577TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri14 -13.699.707 -15.259.079Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 13.934.378 15.380.717ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)234.671 121.638FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)234.671 121.638SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)234.671 121.638Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri9 -58.668 -26.760Dönem Vergi (Gideri) Geliri-58.668 -26.760SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)176.003 94.878DÖNEM KARI (ZARARI)176.003 94.878Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları176.003 94.878Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)176.003 94.878Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları176.003 94.878http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001316BIST