***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 50.000 0 21.836 94.878 166.714 166.714Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 4.745 90.133 -94.878 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 85.437 85.437 85.437Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 50.000 4.745 111.969 85.437 252.151 252.151Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 50.000 4.745 111.969 176.003 342.717 342.717Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 5.255 170.748 -176.003 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 35.240 35.240 35.240Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 50.000 10.000 282.717 35.240 377.957 377.957Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.233 93.196Dönem Karı (Zararı)35.240 85.437Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.747 28.479Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5 -91.890.161 -82.208.815Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5 91.890.161 82.208.815Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.747 28.479İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-70.449 -5.069Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler264.546.744 881.493.002İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)264.546.744 881.493.002Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.891 -4.720İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-32.891 -4.720Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-264.985.976 -881.540.897Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler401.674 47.546İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)401.674 47.546Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-23.462 108.847Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları14 -349.518.364 -309.362.313Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri13 349.518.364 309.362.313Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 -16.771 -15.651YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-40.233 93.196NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-40.233 93.196DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 365.403 231.378DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 325.170 324.574Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4-17 325.170 365.403Ticari Alacaklar5 3.892.406.089 4.156.952.833İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-17 3.892.406.089 4.156.952.833Diğer Dönen Varlıklar6 45.956 13.565İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6-17 0 12.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar45.956 1.065ARA TOPLAM3.892.777.215 4.157.331.801TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.892.777.215 4.157.331.801DURAN VARLIKLARDiğer Duran Varlıklar7 500 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar7 500 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR500 0TOPLAM VARLIKLAR3.892.777.715 4.157.331.801KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 3.891.890.161 4.156.876.137İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 3.891.890.161 4.156.876.137İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 3.891.890.161 4.156.876.137Ticari Borçlar9 66.150 76.696İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9-17 1.050 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar65.100 76.696Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 11.747 16.771Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 431.700 19.480İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11-17 415.449 12.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.251 6.980ARA TOPLAM3.892.399.758 4.156.989.084TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.892.399.758 4.156.989.084UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.892.399.758 4.156.989.084ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar377.957 342.717Ödenmiş Sermaye12 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 10.000 4.745Yasal Yedekler10.000 4.745Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 282.717 111.969Net Dönem Karı veya Zararı35.240 176.003TOPLAM ÖZKAYNAKLAR377.957 342.717TOPLAM KAYNAKLAR3.892.777.715 4.157.331.801Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 349.518.364 309.362.313 171.241.831 159.355.915Satışların Maliyeti14 -349.518.364 -309.362.313 -171.241.831 -159.355.915TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri15 -8.273.894 -6.086.153 -4.567.991 -2.873.553Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 8.320.881 6.200.069 4.560.483 3.025.599ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)46.987 113.916 -7.508 152.046FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)46.987 113.916 -7.508 152.046SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)46.987 152.046Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri10 -11.747 -28.479 0 -38.012Dönem Vergi (Gideri) Geliri-11.747 -28.479 0 -38.012SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35.240 85.437 -7.508 114.034DÖNEM KARI (ZARARI)35.240 85.437 -7.508 114.034Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları35.240 85.437 -7.508 114.034Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.240 85.437 -7.508 114.034Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları35.240 85.437 -7.508 114.034http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052581BIST