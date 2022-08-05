***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 19:14
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 50.000 0 21.836 94.878 166.714 166.714
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 4.745 90.133 -94.878 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 85.437 85.437 85.437
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 50.000 4.745 111.969 85.437 252.151 252.151
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 50.000 4.745 111.969 176.003 342.717 342.717
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 5.255 170.748 -176.003 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 35.240 35.240 35.240
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 50.000 10.000 282.717 35.240 377.957 377.957
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.233 93.196
Dönem Karı (Zararı)
35.240 85.437
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.747 28.479
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 -91.890.161 -82.208.815
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5 91.890.161 82.208.815
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.747 28.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-70.449 -5.069
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
264.546.744 881.493.002
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
264.546.744 881.493.002
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.891 -4.720
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.891 -4.720
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-264.985.976 -881.540.897
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
401.674 47.546
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
401.674 47.546
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.462 108.847
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
14 -349.518.364 -309.362.313
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
13 349.518.364 309.362.313
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -16.771 -15.651
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.233 93.196
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.233 93.196
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 365.403 231.378
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 325.170 324.574
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4-17 325.170 365.403
Ticari Alacaklar
5 3.892.406.089 4.156.952.833
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-17 3.892.406.089 4.156.952.833
Diğer Dönen Varlıklar
6 45.956 13.565
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6-17 0 12.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
45.956 1.065
ARA TOPLAM
3.892.777.215 4.157.331.801
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.892.777.215 4.157.331.801
DURAN VARLIKLAR
Diğer Duran Varlıklar
7 500 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
7 500 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
500 0
TOPLAM VARLIKLAR
3.892.777.715 4.157.331.801
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 3.891.890.161 4.156.876.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 3.891.890.161 4.156.876.137
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 3.891.890.161 4.156.876.137
Ticari Borçlar
9 66.150 76.696
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9-17 1.050 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
65.100 76.696
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 11.747 16.771
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 431.700 19.480
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11-17 415.449 12.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.251 6.980
ARA TOPLAM
3.892.399.758 4.156.989.084
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.892.399.758 4.156.989.084
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.892.399.758 4.156.989.084
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
377.957 342.717
Ödenmiş Sermaye
12 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 10.000 4.745
Yasal Yedekler
10.000 4.745
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 282.717 111.969
Net Dönem Karı veya Zararı
35.240 176.003
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
377.957 342.717
TOPLAM KAYNAKLAR
3.892.777.715 4.157.331.801
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 349.518.364 309.362.313 171.241.831 159.355.915
Satışların Maliyeti
14 -349.518.364 -309.362.313 -171.241.831 -159.355.915
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
15 -8.273.894 -6.086.153 -4.567.991 -2.873.553
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 8.320.881 6.200.069 4.560.483 3.025.599
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.987 113.916 -7.508 152.046
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.987 113.916 -7.508 152.046
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.987 152.046
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10 -11.747 -28.479 0 -38.012
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-11.747 -28.479 0 -38.012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.240 85.437 -7.508 114.034
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.240 85.437 -7.508 114.034
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.240 85.437 -7.508 114.034
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.240 85.437 -7.508 114.034
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.240 85.437 -7.508 114.034
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052581
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