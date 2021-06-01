***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi18/05/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih31/05/2021Saati14:00AdresiGirne, Narlıdere Cd. N55/A, 34852 Maltepe/İstanbul (Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Ek Hizmet Binası)Gündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul bilgisine sunulması, 4. 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi. 7. Kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 9. Şirket merkez adresinin değiştirilmesine ilişkin Ana Sözleşme Tadili, 10. TTK'nın 399. maddesi uyarınca, 2021 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması, sonraki dönemler için çalışılacak denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi, 12. Dilek ve temenniler.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1. Açılış yapıldı. Toplantı başkanlığına Sn. Harun Baykara'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve toplantı başkanlığının genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile kabul edildi. 3. 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve 2020 yılına ait bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. 4. 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu bilançosu, kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 5. Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı çalışma ve faaliyetleri hususu görüşüldü ve yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı çalışma ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. 6. TTK 363/1'e istinaden Yönetim Kurulu tarafından, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine atama yapılmadığı görüldü. Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin uzatılması konusunun değerlendirilmesine geçildi. Mevcut dört yönetim kurulu üyesinin görev süresinin 17.01.2022'de sona ereceği konusunda haziruna bilgi verildi. 3 yıl süreyle görev yapmak üzere beş Yönetim Kurulu üyesinin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Yapılan oylama sonucunda mevcut Yönetim Kurulu üyelerinden Osman KARAKÜTÜK (TC Kimlik N 49672016612), Harun BAYKARA (TC Kimlik N 54064377332), Mustafa Barbaros ÖZÜYILMAZ (TC Kimlik N 54013062876) üç yıl süreyle görev yapmak üzere şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Fehmi TUTULMAZ'ın (TC Kimlik N 12386110372) üç yıl süreyle görev yapmak üzere şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına oybirliği ile karar verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa ÖZYAR'ın (TC Kimlik N 43924057408) görevden alınarak yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ahmet GÜNEY'in (TC Kimlik N34930800300) üç yıl süreyle görev yapmak üzere atanmasına oybirliğiyle karar verildi. 7. Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi. 8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Genel Kurul Karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net 2.250 TL'lik aylık ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 9. Şirketin Merkez adresinin değiştirilmesine ilişkin Ana Sözleşme tadiline ilişkin gündem maddesi görüşüldü. Gündemden çıkartılmasına oybirliğiyle karar verildi. 10. Şirketin iş ve işlem hesaplarını denetlemek üzere BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. N48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş/İstanbul adresinde kayıtlı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Boğaziçi Kurumlar VD, 1460022405 Vergi Numarası), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil N 201465-0, Mersis N 0146002240500015, TTK 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçi olarak 2021 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere atanmasına oybirliği ile karar verildi. 11. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesine yer olmadığına oybirliği ile karar verildi. 12. Gündemde başka madde kalmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 15:00'da kapatıldı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 31.05.2021Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2021 tarihinde saat 14:00'te Girne, Narlıdere Cd. N55/A, 34852 Maltepe/İstanbul (Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Ek Hizmet Binası) adresinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939252BIST