***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
07.04.2020 15:22
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 12.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış02.04.2020 tarih ve 19/461 sayılı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835841
BIST
18:0592.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 310,69
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.382
18:056,7736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0073
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
18:057,3888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0702
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3937
En Düşük
7,2810
18:05360,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,00
|Açılış
|: 360,00
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|214,50
|5.350.333
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.976.654
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|291.636
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|62.767
|% 10,00
|
|PGSUS
|40,28
|574.800.689
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|252.204
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|242.258
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|916.756
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|265.891
|% -9,26
|
|DARDL
|5,58
|3.363.554
|% -8,97
|
|ASELS
|24,40
|1.671.292.681
|% 2,95
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|GARAN
|7,81
|1.167.552.614
|% 0,64
|
|SASA
|8,94
|723.779.509
|% -3,46
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|YKBNK
|1,89
|502.143.538
|% 1,07
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,03
|169.387.050
|% -2,83
|
|TSKB
|0,93
|145.062.203
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3406
|8,3824
|% 0,95
|
|Frank
|6,9612
|7,0031
|% 0,95
|
|Riyal
|1,7961
|1,8051
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-11,86
|
|Altın Gr.
|359
|359
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,99
|15,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,55
|32,55
|-0,50
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