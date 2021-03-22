***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
22.03.2021 09:12
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 12.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 18.03.2021 tarih ve 14/461 sayılı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919559
BIST
12:011.382
En Yüksek
|Değişim
|: -9,59%
|| -146,68
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
12:017,9474
En Yüksek
|Değişim
|: 10,18%
|| 0,7343
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
12:019,4829
En Yüksek
|Değişim
|: 10,39%
|| 0,8926
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
12:01443,49
En Yüksek
|Değişim
|: 9,55%
|| 38,66
|Açılış
|: 443,49
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler11:59
|TRILC
|31,32
|103.706.107
|% 9,97
|
|AVHOL
|8,82
|8.721.094
|% 4,50
|
|DOCO
|616,00
|57.432.758
|% 0,65
|
|UFUK
|22,68
|50.576
|% 0,00
|
|SODSN
|43,50
|725.232
|% 0,00
|
|SISE
|6,93
|332.135.512
|% -10,00
|
|PGSUS
|73,35
|73.498.102
|% -10,00
|
|BIMAS
|64,80
|173.210.168
|% -10,00
|
|KARSN
|3,69
|45.476.660
|% -10,00
|
|GEREL
|6,12
|9.149.839
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.060.165.936
|% -9,93
|
|THYAO
|12,42
|403.956.826
|% -9,93
|
|SISE
|6,93
|332.135.512
|% -10,00
|
|EREGL
|14,71
|321.891.607
|% -9,98
|
|PETKM
|5,45
|312.695.487
|% -9,92
|
|GARAN
|7,98
|1.060.165.936
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,90
|142.368.973
|% -9,52
|
|YKBNK
|2,39
|139.760.712
|% -9,81
|
|PETKM
|5,45
|312.695.487
|% -9,92
|
|SISE
|6,93
|332.135.512
|% -10,00
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9605
|7,9683
|% 10,47
|
|Euro
|9,4711
|9,4965
|% 10,55
|
|Sterlin
|11,0483
|11,1037
|% 10,78
|
|Frank
|8,5872
|8,6389
|% 11,06
|
|Riyal
|2,1243
|2,1349
|% 10,79
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|-14,47
|
|Altın Gr.
|444
|444
|38,81
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.816
|75,00
|
|Tam
|2.760
|2.832
|51,66
|
|Yarım
|1.334
|1.370
|24,98
|
|Çeyrek
|669
|685
|12,49
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,45
|
|B. Petrol
|64,12
|64,12
|-0,43
|
Seans Raporu
11:59
daha fazla
-
12:08XU100
Endeks 1, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 73 altında . İşlem hacmi 7, 231.00 milyon TL de
-
12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, BIMAS, MGROS
-
12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, ASELS, TKFEN
-
12:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -128, 8 kaybederek (% -9.72 ) 1, 196
-
12:03
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TGSAS, KRDMD, SAFKR, TLMAN, DYOBY, AEFES, BTCIM, ATEKS, NIBAS, DZGYO