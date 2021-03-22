***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 12.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 18.03.2021 tarih ve 14/461 sayılı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919559BIST