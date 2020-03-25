***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.03.2020 15:12
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 12.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
24/03/2020 tarihinde gerçekleştirilen Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, Ziraat Katılım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 12.000.000.000.-TL (OnikimilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832101
BIST
16:0889.311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 24,55
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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91.959
En Düşük
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16:086,4335
En Yüksek
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|: 0,18%
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|Açılış
|: 0,0000
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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341,49
En Düşük
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|HUBVC
|16,50
|107.770.300
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|1.166.871
|% 10,00
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|GLRYH
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|9.489.191
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|
|RHEAG
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|
|EGCEY
|0,44
|139.626
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|13.992.444
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|439.717
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|12.354
|% -6,15
|
|THYAO
|8,73
|1.065.300.533
|% 5,31
|
|ASELS
|23,38
|1.053.419.775
|% 2,36
|
|GARAN
|7,67
|1.006.360.762
|% 1,19
|
|YKBNK
|1,88
|314.405.437
|% -1,05
|
|ISFIN
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|313.893.598
|% -0,68
|
|YKBNK
|1,88
|314.405.437
|% -1,05
|
|ODAS
|1,27
|170.478.423
|% 0,00
|
|GARAN
|7,67
|1.006.360.762
|% 1,19
|
|THYAO
|8,73
|1.065.300.533
|% 5,31
|
|EKGYO
|1,15
|123.685.453
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5982
|7,6363
|% 1,03
|
|Frank
|6,5517
|6,5912
|% 0,65
|
|Riyal
|1,7110
|1,7196
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.617
|-7,01
|
|Altın Gr.
|333
|335
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,18
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,93
|2,94
|-0,01
|
|B. Petrol
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