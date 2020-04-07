***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.04.2020 15:08
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 12.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.04.2021
Ek Açıklamalar
24/03/2020 tarihinde gerçekleştirilen Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, Ziraat Katılım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 12.000.000.000.-TL (OnikimilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 HUKUKÇU RAPORU.pdf
EK: 2 SPK ONAYLI İHRAÇ BELGESİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835794
BIST
16:2694.659
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 2.587,66
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
93.174
16:266,7536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0273
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
16:267,3659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0473
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3708
En Düşük
7,2810
16:26358,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -3,55
|Açılış
|: 358,45
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|153.788.273
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.107.351
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.289.404
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|240.426
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|166.698
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|THYAO
|9,85
|1.081.492.916
|% 7,42
|
|GARAN
|8,01
|834.921.843
|% 3,22
|
|ASELS
|24,46
|651.262.031
|% 3,21
|
|PETKM
|3,49
|568.590.138
|% 1,16
|
|SASA
|9,69
|493.454.294
|% 4,64
|
|YKBNK
|1,93
|339.404.737
|% 3,21
|
|PETKM
|3,49
|568.590.138
|% 1,16
|
|TSKB
|0,95
|116.156.500
|% 2,15
|
|THYAO
|9,85
|1.081.492.916
|% 7,42
|
|GARAN
|8,01
|834.921.843
|% 3,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3062
|8,3478
|% 0,53
|
|Frank
|6,9249
|6,9666
|% 0,42
|
|Riyal
|1,7884
|1,7973
|% -0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|-13,99
|
|Altın Gr.
|357
|357
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,20
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,02
|
|B. Petrol
|33,80
|33,80
|0,75
|
Seans Raporu
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16:38XU030
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