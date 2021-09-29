***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.09.2021 16:24
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
29/09/2021 tarihinde gerçekleştirilen Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, Ziraat Katılım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 15.000.000.000.-TL (OnbeşmilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965729
BIST
17:101.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,10
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
17:108,8739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
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8,8878
En Düşük
8,8287
17:1010,3224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0552
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
17:10494,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 494,50
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|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler17:08
|DOBUR
|22,90
|1.792.252
|% 9,99
|
|MANAS
|17,29
|41.042.261
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.511.349
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|KTSKR
|41,04
|167.461.113
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.435.042
|% -9,98
|
|ORCAY
|17,15
|334.625.897
|% -9,97
|
|ERSU
|4,18
|63.908.708
|% -9,52
|
|GEDIK
|7,37
|53.059.832
|% -8,79
|
|GARAN
|9,02
|1.274.735.444
|% 2,04
|
|THYAO
|13,81
|1.040.392.215
|% 0,22
|
|KOZAL
|96,10
|456.265.425
|% 1,85
|
|TUPRS
|111,60
|438.510.303
|% -1,15
|
|SISE
|8,08
|425.941.900
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,38
|395.411.316
|% 1,71
|
|GARAN
|9,02
|1.274.735.444
|% 2,04
|
|AKBNK
|5,22
|413.495.157
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,79
|136.474.747
|% 0,56
|
|THYAO
|13,81
|1.040.392.215
|% 0,22
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8740
|8,8792
|% 0,10
|
|Euro
|10,3139
|10,3202
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,8899
|11,9495
|% -0,64
|
|Frank
|9,4879
|9,5450
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3583
|2,3702
|% 0,08
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-7,88
|
|Altın Gr.
|494
|495
|0,18
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|1,00
|
|Tam
|3.259
|3.341
|2,41
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|1,17
|
|Çeyrek
|790
|808
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,49
|-0,98
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,25
|
|B. Petrol
|78,08
|78,08
|-0,27
|
Seans Raporu
17:08
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17:24IHEVA
Yüzde 6.52 oranında artışla 0.98 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 934, 353 adet işlem
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17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BEYAZ, MANAS, DOBUR, ISBIR, EUYO, KAPLM, ATAGY, SODSN