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***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

21.02.2020 16:55
GÜNCEL HABERLER



***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDZKVK22014 ISIN kodlu Yurtiçi Kira Sertifikalarının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 8.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.Ş
Kaynak Kuruluş Ziraat Katılım Bankası A.Ş
Planlanan Nominal Tutar 650.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 21.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,15479
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 11,75
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,26418
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDZKVK22014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.11.2019
Satışa Başlanma Tarihi 14.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 15.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 650.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 3,15479 20.506.135 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 650.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820865


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ARDYZ 14,96 19.378.585 % 13,42  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8956 7,9352 % 0,76  
Frank 6,2157 6,2531 % 0,65  
Riyal 1,6270 1,6351 % 0,33  
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Altın Ons 1.645 1.646 25,80  
Altın Gr. 323 323 5,39  
Cumhuriyet 2.141 2.173 43,00  
Tam 2.131 2.184 44,26  
Yarım 1.030 1.057 21,41  
Çeyrek 517 528 10,71  
Gümüş.Ons 18,56 18,60 0,21  
Gümüş Gr. 3,64 3,65 0,04  
B. Petrol 57,89 57,89 -1,42  
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