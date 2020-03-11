***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDZKVK62028 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 8.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.ŞKaynak Kuruluş Ziraat Katılım Bankası A.ŞPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 18.06.2020Vade (Gün Sayısı) 99Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,68521Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 9,90Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,26255Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDZKVK62028Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.02.2020Satışa Başlanma Tarihi 10.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.06.2020 17.06.2020 18.06.2020 2,68521 13.426.050Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.06.2020 17.06.2020 18.06.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827165BIST