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***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

03.06.2020 17:16
GÜNCEL HABERLER



***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDZKVK92017 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 12.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.Ş
Kaynak Kuruluş Ziraat Katılım Bankası A.Ş
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 800.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 14.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 103
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,31397
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 8,20
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,44421
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDZKVK92017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.05.2020
Satışa Başlanma Tarihi 02.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 800.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020 2,31397 18.511.760
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848812


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 29,26 74.199.285 % 10,00  
DENCM 8,36 25.983.085 % 10,00  
FRIGO 17,93 1.936.852 % 10,00  
MRSHL 84,15 20.958.122 % 10,00  
SALIX 9,80 618.128 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4601 8,5025 % 0,93  
Frank 6,9733 7,0154 % 0,61  
Riyal 1,7876 1,7965 % 0,48  
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Altın Ons 1.692 1.692 -35,48  
Altın Gr. 367 367 -4,79  
Cumhuriyet 2.386 2.417 -38,90  
Tam 2.456 2.487 -32,30  
Yarım 1.199 1.214 -19,60  
Çeyrek 599 607 -9,80  
Gümüş.Ons 17,49 17,53 -0,56  
Gümüş Gr. 3,80 3,81 -0,09  
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