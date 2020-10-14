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***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

14.10.2020 16:39
GÜNCEL HABERLER


Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 12.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.Ş
Kaynak Kuruluş Ziraat Katılım Bankası A.Ş
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 700.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 14.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,20164
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 8,20
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,44906
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDZKVKE2013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 07.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 2,20164 15.411.480 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 700.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881561


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YBTAS 15.400,00 531.400 % 10,00  
KERVN 2,42 6.135.760 % 10,00  
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Riyal 2,1018 2,1123 % -0,14  
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Altın Ons 1.910 1.910 18,56  
Altın Gr. 485 485 3,79  
Cumhuriyet 3.216 3.264 31,00  
Tam 3.200 3.281 25,79  
Yarım 1.547 1.587 12,48  
Çeyrek 776 794 6,24  
Gümüş.Ons 24,40 24,44 0,28  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 0,07  
B. Petrol 43,03 43,03 0,59  
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