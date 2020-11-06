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***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

06.11.2020 12:59
GÜNCEL HABERLER



***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDZKVK22113 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 12.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 12.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,86630
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 14,40
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,17540
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDZKVK22113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 05.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 3,8663 19.331.500
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886590


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Cumhuriyet 3.541 3.594 68,00  
Tam 3.524 3.613 66,87  
Yarım 1.703 1.748 32,34  
Çeyrek 854 874 16,17  
Gümüş.Ons 25,74 25,78 0,38  
Gümüş Gr. 7,04 7,06 0,18  
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