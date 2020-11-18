***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
18.11.2020 15:20
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDZKVKK2023 ISIN kodlu Yurtiçi Kira Sertifikalarının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 12.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.Ş
Kaynak Kuruluş Ziraat Katılım Bankası A.Ş
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 700.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 18.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,87288
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 10,70
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,12570
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDZKVKK2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 11.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 2,87288 20.110.160 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 700.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889070
BIST