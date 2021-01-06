***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDZKVK42111 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 12.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Ziraat Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Maksimum Nominal Tutar 350.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 14.04.2021Vade (Gün Sayısı) 98Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,85973Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18,10Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,33201Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDZKVK42111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.12.2020Satışa Başlanma Tarihi 05.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 05.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 06.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.04.2021 13.04.2021 14.04.2021 4,85973 17.009.055Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.01.2021 13.01.2021 14.01.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897357BIST