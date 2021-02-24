Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

24.02.2021 13:35



***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDZKVK62127 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 12.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 400.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 04.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 100
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,79452
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17,50
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,64127
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDZKVK62127
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.02.2021
Satışa Başlanma Tarihi 23.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 4,79452 19.178.080
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912128


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:481.519
Değişim :  0,11% |  1,63
Açılış :  1.507  
Önceki Kapanış :  1.518  
En Yüksek
1.523 En Düşük
1.496
BIST En Aktif Hisseler13:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 1.760,00 4.481.134 % 10,00  
CASA 195,80 1.292.672 % 10,00  
UMPAS 1,87 58.805 % 10,00  
IDEAS 35,22 1.632.725 % 9,99  
MERIT 377,00 2.631.837 % 9,98  
daha fazla
13:46 Alış Satış %  
Dolar 7,1689 7,1715 % 0,93  
Euro 8,7207 8,7253 % 1,03  
Sterlin 10,1126 10,1633 % 1,13  
Frank 7,8822 7,9297 % 0,80  
Riyal 1,9065 1,9161 % 0,92  
daha fazla
13:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 3,23  
Altın Gr. 417 417 4,10  
Cumhuriyet 2.772 2.814 42,00  
Tam 2.757 2.829 42,13  
Yarım 1.333 1.368 20,38  
Çeyrek 668 684 10,18  
Gümüş.Ons 27,70 27,74 0,05  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,06  
B. Petrol 64,91 64,91 0,43  
Seans Raporu 13:46
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru