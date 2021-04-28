***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
28.04.2021 15:33
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDZKVK82117 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 12.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 600.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 06.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 100
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,13699
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,06258
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDZKVK82117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.04.2021
Satışa Başlanma Tarihi 27.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 5,13699 30.821.940
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931720
BIST