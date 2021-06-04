***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDZKVK62127 ISIN kodlu Yurtiçi Kira Sertifikalarının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 12.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Ziraat Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Maksimum Nominal Tutar 400.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 04.06.2021Vade (Gün Sayısı) 100Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,79452Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17,50Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,64127Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDZKVK62127Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 23.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 23.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 4,79452 19.178.080 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 400.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940112BIST