***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDZKVK62135 ISIN kodlu Yurtiçi Kira Sertifikalarının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 12.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Ziraat Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Maksimum Nominal Tutar 400.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 22.06.2021Vade (Gün Sayısı) 103Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,99479Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17,70Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,85350Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDZKVK62135Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 10.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.06.2021 21.06.2021 22.06.2021 4,99479 19.979.160 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.06.2021 21.06.2021 22.06.2021 400.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943547BIST