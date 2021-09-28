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***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

28.09.2021 15:25



***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDZKVK92132 ISIN kodlu Yurtiçi Kira Sertifikalarının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 12.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 400.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 28.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,03425
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,07340
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDZKVK92132
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.06.2021
Satışa Başlanma Tarihi 21.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 22.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.09.2021 27.09.2021 28.09.2021 5,03425 20.137.000 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.09.2021 27.09.2021 28.09.2021 400.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965517


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