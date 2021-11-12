***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDZKVK22220 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 12.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.ŞKaynak Kuruluş Ziraat Katılım Bankası A.ŞPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 600.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 23.02.2022Vade (Gün Sayısı) 103Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,54329Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 16,10Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,05220Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDZKVK22220Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.11.2021Satışa Başlanma Tarihi 11.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 11.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 12.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.02.2022 22.02.2022 23.02.2022 4,54329 27.259.740Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.02.2022 22.02.2022 23.02.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977423BIST