Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

10.12.2021 16:16
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildir


***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDZKVK32237 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 12.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.Ş
Kaynak Kuruluş Ziraat Katılım Bankası A.Ş
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 400.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 22.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 102
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,55507
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 16,30
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17.28030
ISIN Kodu TRDZKVK32237
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.12.2021
Satışa Başlanma Tarihi 09.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.03.2022 21.03.2022 22.03.2022 4,55507 18.220.280
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.03.2022 21.03.2022 22.03.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982692


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:172.035
Değişim :  0,15% |  3,08
Açılış :  2.034  
Önceki Kapanış :  2.031  
En Yüksek
2.043 En Düşük
2.001
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUHOL 2,31 22.921.284 % 10,00  
HEDEF 5,39 76.603.299 % 10,00  
ISBTR 45.441,00 719.087 % 10,00  
EDATA 16,54 91.867.624 % 9,97  
RNPOL 15,91 15.174.767 % 9,95  
daha fazla
17:17 Alış Satış %  
Dolar 13,8723 13,8768 % 0,65  
Euro 15,6526 15,6796 % 0,54  
Sterlin 18,2878 18,3795 % 0,62  
Frank 14,9830 15,0732 % 0,76  
Riyal 3,6877 3,7062 % 0,63  
daha fazla
17:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 7,98  
Altın Gr. 796 796 9,06  
Cumhuriyet 5.283 5.363 69,00  
Tam 5.257 5.390 68,89  
Yarım 2.541 2.607 33,32  
Çeyrek 1.274 1.304 16,66  
Gümüş.Ons 22,12 22,15 0,18  
Gümüş Gr. 9,87 9,89 0,13  
B. Petrol 75,16 75,16 0,74  
Seans Raporu 17:17
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru