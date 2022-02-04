***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDZKVK22212 ISIN kodlu Yurtiçi Kira Sertifikalarının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 12.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.ŞKaynak Kuruluş Ziraat Katılım Bankası A.ŞPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 400.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 04.02.2022Vade (Gün Sayısı) 101Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,49658Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 16,25Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,22822Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDZKVK22212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.10.2021Satışa Başlanma Tarihi 25.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 25.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 26.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 4,49658 17.986.320 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 400.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999483BIST