***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
23.02.2022 14:15
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDZKVK62226 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 12.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.Ş
Kaynak Kuruluş Ziraat Katılım Bankası A.Ş
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 600.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 03.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 100
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,63014
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 16,90
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,96340
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDZKVK62226
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.02.2022
Satışa Başlanma Tarihi 22.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 23.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.06.2022 02.06.2022 03.06.2022 4,63014 27.780.840
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.06.2022 02.06.2022 03.06.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003703
BIST