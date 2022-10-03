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***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

03.10.2022 09:47
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildir


***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDZKVKA2223 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk- Güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni Kupon sıklığı 'Tek Kupon' olarak güncellenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 18.11.2021

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.Ş
Kaynak Kuruluş Ziraat Katılım Bankası A.Ş
Garantör Yok
Kurucu Ziraat Katılım Bankası A.Ş
Planlanan Nominal Tutar 700.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 28.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 92
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 4,76384
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18,90
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,27808
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDZKVKA2223
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.09.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 26.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 27.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.12.2022 27.12.2022 28.12.2022 4,76384 33.346.880
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.12.2022 27.12.2022 28.12.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu- AA (tur) 26.07.2022 Evet

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu- AA (tur) 26.07.2022 Evet

Ek Açıklamalar
Kupon Ödeme sıklığı 'Tek Kupon' olarak güncellenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066529


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Cumhuriyet 6.685 6.786 62,00  
Tam 6.813 6.889 16,00  
Yarım 3.320 3.365 8,00  
Çeyrek 1.663 1.683 4,00  
Gümüş.Ons 20,97 21,00 0,28  
Gümüş Gr. 12,51 12,53 0,17  
B. Petrol 89,18 89,18 0,32  
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