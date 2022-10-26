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***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

26.10.2022 15:37
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildir


***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDZKVKE2237 ISIN kodlu Yurtiçi Kira Sertifikalarının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Güncel KAP sistemine göre düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 18.11.2021

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.Ş
Kaynak Kuruluş Ziraat Katılım Bankası A.Ş
Garantör Yok
Kurucu Ziraat Katılım Bankası A.Ş
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 26.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 92
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,11233
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 24,25
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,53865
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDZKVKE2237
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.07.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 25.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.07.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 26.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 6,11233 30.561.650 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 6,11233 500.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu- AA (tur) 01.04.2022 Evet

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu- AA (tur) 01.04.2022 Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074315


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Cumhuriyet 6.639 6.739 -43,00  
Tam 6.684 6.741 -27,00  
Yarım 3.257 3.296 -10,00  
Çeyrek 1.633 1.648 -8,00  
Gümüş.Ons 19,58 19,62 0,01  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,02  
B. Petrol 95,06 95,06 1,27  
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