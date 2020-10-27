***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.10.2020 14:53
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OSMAN KARAKÜTÜK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yard. Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA BARBAROS ÖZÜYILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi Bölüm Başkanı Bağımsız Üye Değil
HARUN BAYKARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı Müdürü Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÖZYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884322
BIST
17:101.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,38
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
17:108,1911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1077
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
17:109,6965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1443
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
17:10501,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,68
|Açılış
|: 501,13
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,73
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler17:10
|OSMEN
|22,00
|1.052.169
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|103.769.544
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,64
|169.066.207
|% 9,99
|
|ESEN
|18,29
|158.638.366
|% 9,98
|
|EUYO
|7,27
|7.690.191
|% 9,98
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|YAPRK
|36,06
|1.562.968
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|TSKB
|2,05
|1.877.087.667
|% 6,77
|
|GARAN
|6,85
|959.402.955
|% 1,18
|
|RTALB
|50,95
|886.579.748
|% 2,89
|
|SISE
|6,40
|833.694.940
|% 1,59
|
|SKBNK
|1,85
|793.348.062
|% 8,19
|
|TSKB
|2,05
|1.877.087.667
|% 6,77
|
|SKBNK
|1,85
|793.348.062
|% 8,19
|
|EKGYO
|1,72
|521.072.541
|% 2,38
|
|ALBRK
|1,71
|385.576.814
|% 9,62
|
|YKBNK
|2,14
|476.250.481
|% 2,39
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1873
|8,1911
|% 1,33
|
|Euro
|9,6867
|9,6965
|% 1,51
|
|Sterlin
|10,6281
|10,6814
|% 1,25
|
|Frank
|8,9810
|9,0351
|% 1,26
|
|Riyal
|2,1730
|2,1839
|% 1,11
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|5,35
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,16
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|37,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|33,92
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|16,41
|
|Çeyrek
|799
|817
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|41,17
|41,17
|0,34
|