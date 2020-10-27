***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOSMAN KARAKÜTÜK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yard. Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA BARBAROS ÖZÜYILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi Bölüm Başkanı Bağımsız Üye DeğilHARUN BAYKARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı Müdürü Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA ÖZYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884322BIST