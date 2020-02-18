***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi18/02/2020Karar Sayısı2020/1Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı31.12.2019 SORUMLULUK BEYANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819979BIST