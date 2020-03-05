***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
05.03.2020 10:12
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 8.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 30.05.2019 tarih ve 32/752 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 500.000.000.-TL tutarında, 99 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824486
BIST
12:58112.947
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 2.161,65
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
12:586,0954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,0940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
12:586,8140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0445
|Açılış
|: 6,7990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8157
En Düşük
6,7574
12:58322,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,81
|Açılış
|: 322,01
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
322,62
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.053.911
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.907.016
|% 14,93
|
|DGATE
|9,42
|66.497.668
|% 13,49
|
|AGHOL
|18,29
|50.654.627
|% 10,78
|
|GARFA
|5,53
|39.585.202
|% 10,38
|
|YKGYO
|3,03
|37.401.939
|% -9,01
|
|RALYH
|8,10
|21.088
|% -7,85
|
|BALAT
|2,92
|357.008
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,97
|18.115.411
|% -4,83
|
|BASCM
|2,90
|5.385
|% -3,01
|
|ASELS
|30,40
|344.160.321
|% 2,08
|
|THYAO
|11,93
|322.563.380
|% 1,53
|
|YKBNK
|2,58
|178.834.685
|% 0,78
|
|GARAN
|10,57
|156.186.421
|% 2,03
|
|KARSN
|1,94
|140.755.137
|% 0,52
|
|KARSN
|1,94
|140.755.137
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,58
|178.834.685
|% 0,78
|
|ODAS
|2,14
|123.899.202
|% 1,90
|
|IHLGM
|1,35
|41.988.486
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,77
|84.397.775
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8431
|7,8824
|% 0,59
|
|Frank
|6,3667
|6,4051
|% 0,62
|
|Riyal
|1,6185
|1,6266
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|4,64
|
|Altın Gr.
|322
|322
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.136
|2.168
|5,00
|
|Tam
|2.127
|2.180
|6,04
|
|Yarım
|1.028
|1.055
|2,93
|
|Çeyrek
|516
|527
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,21
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|51,30
|51,30
|0,17
|