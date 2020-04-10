***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
10.04.2020 10:36
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 02.04.2020 tarih ve 19/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 600.000.000.-TL tutarında, 99 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837121
BIST
11:5496.119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 284,60
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.233
En Düşük
95.352
11:546,7039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0354
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7102
En Düşük
6,6547
11:547,3414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0497
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,3461
En Düşük
7,2735
11:54361,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,45
|Açılış
|: 361,36
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|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|31.287.951
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|IHEVA
|2,77
|46.081.590
|% 9,92
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|GLRYH
|3,05
|3.559.204
|% 9,71
|
|ETYAT
|1,35
|1.740.125
|% -10,00
|
|TDGYO
|2,50
|952.665
|% -7,06
|
|TIRE
|6,99
|7.645.091
|% -4,64
|
|AVHOL
|1,15
|28.145
|% -4,17
|
|QNBFL
|112,70
|7.817.465
|% -3,92
|
|PGSUS
|49,96
|504.480.203
|% 7,03
|
|THYAO
|9,81
|373.960.175
|% 0,72
|
|ISFIN
|3,15
|262.216.704
|% 2,94
|
|GARAN
|8,40
|228.670.932
|% -1,06
|
|GSRAY
|2,62
|196.939.185
|% -0,38
|
|ISFIN
|3,15
|262.216.704
|% 2,94
|
|GSRAY
|2,62
|196.939.185
|% -0,38
|
|IHLGM
|1,06
|74.251.033
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,01
|119.221.857
|% -0,99
|
|PETKM
|3,48
|174.954.866
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3178
|8,3595
|% 0,43
|
|Frank
|6,9006
|6,9422
|% 0,49
|
|Riyal
|1,7736
|1,7825
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|360
|361
|0,01
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|