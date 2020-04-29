***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
29.04.2020 11:37
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 02.04.2020 tarih ve 19/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 700.000.000.-TL tutarında, 98 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841070
BIST
13:58101.076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 368,63
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.579
13:586,9852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
13:587,5767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0190
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
13:58382,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,00
|Açılış
|: 382,92
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,64
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,54
|132.406.795
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|137.216.720
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|69.078
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|37.559.415
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|4.449.552
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|IHGZT
|3,93
|267.635
|% -7,96
|
|DENGE
|1,31
|430.449
|% -6,43
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|MGROS
|30,50
|610.155.370
|% 5,17
|
|SOKM
|11,82
|447.612.588
|% -2,31
|
|THYAO
|10,53
|300.220.290
|% -1,13
|
|MPARK
|15,67
|268.801.893
|% -3,87
|
|PETKM
|3,53
|254.057.604
|% 0,57
|
|ODAS
|1,78
|230.842.482
|% 2,89
|
|CEMAS
|1,12
|127.976.003
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,09
|111.213.045
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|132.406.795
|% 10,00
|
|PETKM
|3,53
|254.057.604
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6442
|8,6875
|% -0,11
|
|Frank
|7,1427
|7,1857
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8541
|1,8634
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-4,35
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.512
|-3,50
|
|Tam
|2.519
|2.573
|-3,50
|
|Yarım
|1.227
|1.258
|-1,80
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,40
|23,40
|0,66
|