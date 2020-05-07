***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
07.05.2020 11:04
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 02.04.2020 tarih ve 19/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 300.000.000.-TL tutarında, 96 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843278
BIST
11:4198.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 414,46
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.078
En Düşük
97.800
11:417,2342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0350
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
11:417,8199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0456
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
11:41393,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,07
|Açılış
|: 393,37
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
393,80
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.833.333
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.246.771
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|345.002
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|174.755
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|DEVA
|13,76
|9.490.333
|% -6,08
|
|GEDIK
|21,50
|5.829.293
|% -5,95
|
|KRDMD
|2,66
|604.763.308
|% 7,26
|
|GARAN
|8,06
|290.386.229
|% -0,12
|
|THYAO
|10,69
|287.436.778
|% 1,23
|
|GUSGR
|3,20
|237.078.533
|% 0,31
|
|PETKM
|3,61
|224.603.816
|% 1,12
|
|KRDMD
|2,66
|604.763.308
|% 7,26
|
|GUSGR
|3,20
|237.078.533
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,13
|149.036.320
|% 0,95
|
|PETKM
|3,61
|224.603.816
|% 1,12
|
|DOHOL
|1,94
|105.340.671
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9211
|8,9658
|% 0,70
|
|Frank
|7,3864
|7,4309
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9196
|1,9293
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|6,63
|
|Altın Gr.
|393
|393
|2,97
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.569
|19,60
|
|Tam
|2.591
|2.636
|20,10
|
|Yarım
|1.264
|1.288
|9,80
|
|Çeyrek
|630
|644
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,03
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|29,59
|29,59
|-0,13
|
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11:57ERSU
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11:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 430, 73 artarak (% 0.47 ) 92, 849