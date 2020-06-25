***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
25.06.2020 14:01
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 02.04.2020 tarih ve 19/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 700.000.000.-TL tutarında, 98 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852819
BIST
16:46113.929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -519,42
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
16:466,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
16:467,6941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0244
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
16:46388,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,23
|Açılış
|: 388,49
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|258.186.318
|% 9,98
|
|GEREL
|5,22
|33.917.752
|% 9,89
|
|ORGE
|6,34
|101.913.245
|% 9,88
|
|VKFYO
|2,49
|14.017.390
|% 9,85
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.098.779
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,10
|80.838.493
|% -7,95
|
|GUSGR
|4,35
|1.036.418.432
|% -7,45
|
|GARAN
|8,20
|887.661.333
|% 0,12
|
|HALKB
|6,32
|823.861.456
|% 3,10
|
|ODAS
|2,28
|751.719.214
|% 3,17
|
|KRDMD
|3,04
|740.144.536
|% -3,18
|
|CEMAS
|1,50
|622.080.070
|% 4,90
|
|IEYHO
|0,92
|338.924.412
|% 3,37
|
|ODAS
|2,28
|751.719.214
|% 3,17
|
|EKGYO
|1,89
|520.282.683
|% -0,53
|
|KRDMD
|3,04
|740.144.536
|% -3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4747
|8,5172
|% -0,12
|
|Frank
|7,1895
|7,2328
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|1,23
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.539
|2,40
|
|Tam
|2.593
|2.605
|4,50
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|2,10
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,05
|
|B. Petrol
|40,27
|40,27
|-0,04
|
Seans Raporu
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17:01GUBRF
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 28.08 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 813, 701 adet işlem
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17:00VKFYO
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16:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -637, 65 kaybederek (% -0.48 ) 131, 952
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16:58XU100
Endeks 113, 890 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 14, 966.00 milyon TL de
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16:55GUBRF
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 28.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 769, 048 adet işlem