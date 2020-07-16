***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
16.07.2020 09:19
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 02.04.2020 tarih ve 19/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 600.000.000.-TL tutarında, 101 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860033
BIST
11:07119.280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 1.538,82
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.307
En Düşük
118.735
11:076,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
11:077,8317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0054
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8167
11:07398,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,81
|Açılış
|: 398,20
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
398,09
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|8.936.315
|% 10,00
|
|FMIZP
|66,60
|23.678.796
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|17.644.486
|% 9,99
|
|BFREN
|501,30
|11.823.493
|% 9,98
|
|PKENT
|368,20
|897.005
|% 9,98
|
|DOBUR
|18,10
|714.886
|% -7,37
|
|DITAS
|28,32
|2.529.519
|% -5,47
|
|GLRYH
|13,05
|7.917.451
|% -5,02
|
|AYEN
|6,34
|2.837.232
|% -4,80
|
|ALYAG
|1,26
|231.233
|% -4,55
|
|EKGYO
|2,31
|469.852.247
|% -1,28
|
|THYAO
|12,15
|387.250.493
|% 2,97
|
|TRKCM
|4,69
|356.908.675
|% 1,08
|
|TSPOR
|4,90
|345.892.391
|% -3,16
|
|EREGL
|9,05
|234.312.042
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,31
|469.852.247
|% -1,28
|
|TRKCM
|4,69
|356.908.675
|% 1,08
|
|KRDMD
|3,16
|233.928.951
|% 2,93
|
|TSPOR
|4,90
|345.892.391
|% -3,16
|
|TSKB
|1,30
|82.039.773
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5857
|8,6288
|% -0,21
|
|Frank
|7,2338
|7,2774
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-4,60
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.614
|-3,00
|
|Tam
|2.670
|2.682
|-3,10
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|-1,50
|
|Çeyrek
|650
|657
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|43,57
|43,57
|-0,22
|