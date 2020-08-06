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***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

06.08.2020 11:22
GÜNCEL HABERLER



***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 02.04.2020 tarih ve 19/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 700.000.000.-TL tutarında, 98 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.             




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865612


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RTALB 47,18 96.191.929 % 9,98  
KLGYO 8,71 38.038.622 % 9,97  
ULUUN 10,71 214.782.035 % 9,96  
ERSU 4,42 31.303.053 % 9,95  
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Altın Gr. 482 482 20,54  
Cumhuriyet 3.198 3.334 239,40  
Tam 3.294 3.450 266,00  
Yarım 1.599 1.672 117,60  
Çeyrek 802 841 62,70  
Gümüş.Ons 28,33 28,36 1,39  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 0,51  
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