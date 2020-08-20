***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
20.08.2020 14:11
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 02.04.2020 tarih ve 19/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 300.000.000.-TL tutarında, 101 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870320
BIST
14:111.116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,47
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
14:117,3532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0646
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
14:118,7129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0745
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7129
En Düşük
8,6034
14:11456,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,52
|Açılış
|: 456,04
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler14:09
|BERA
|8,47
|30.231.806
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.378.737
|% 9,97
|
|EGCEY
|1,08
|1.080.366
|% 9,09
|
|CASA
|30,98
|254.447
|% 9,01
|
|OZBAL
|4,36
|41.032.076
|% 9,00
|
|TKURU
|80,10
|3.238.941
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|ARTI
|2,68
|2.120.830
|% -9,76
|
|RTALB
|60,25
|550.060.905
|% 3,52
|
|OYAKC
|7,98
|130.184.027
|% 1,79
|
|NATEN
|25,10
|123.011.462
|% 2,12
|
|KLGYO
|6,31
|69.634.564
|% -3,22
|
|ENJSA
|8,65
|59.717.233
|% -0,92
|
|OYAKC
|7,98
|130.184.027
|% 1,79
|
|HLGYO
|2,09
|33.058.061
|% 1,46
|
|ODAS
|2,44
|30.642.623
|% -2,79
|
|RTALB
|60,25
|550.060.905
|% 3,52
|
|IHLGM
|1,57
|12.257.340
|% -1,88
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3466
|7,3518
|% 0,87
|
|Euro
|8,6989
|8,7095
|% 0,82
|
|Sterlin
|9,6085
|9,6567
|% 0,86
|
|Frank
|8,0264
|8,0747
|% 1,10
|
|Riyal
|1,9523
|1,9621
|% 0,69
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|2,08
|
|Altın Gr.
|453
|453
|0,65
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-95,00
|
|Tam
|2.995
|3.073
|-87,93
|
|Yarım
|1.448
|1.486
|-42,53
|
|Çeyrek
|726
|743
|-21,27
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,94
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,06
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|-0,42
|