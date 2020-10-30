***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 02.04.2020 tarih ve 19/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 500.000.000.-TL tutarında, 98 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884966BIST