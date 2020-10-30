***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
30.10.2020 16:27
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 02.04.2020 tarih ve 19/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 500.000.000.-TL tutarında, 98 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884966
BIST
16:501.106
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -21,06
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:508,3827
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0944
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3827
En Düşük
8,2678
16:509,7988
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1179
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:50506,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 9,29
|Açılış
|: 506,67
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:48
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|KONTR
|16,19
|224.926.807
|% 9,99
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.195.509.450
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|888.112.360
|% -2,36
|
|PETKM
|4,20
|785.633.369
|% 4,22
|
|SKBNK
|1,82
|737.965.963
|% -8,08
|
|SISE
|6,16
|626.888.015
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.195.509.450
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,82
|737.965.963
|% -8,08
|
|ALBRK
|1,62
|374.580.758
|% -8,47
|
|PETKM
|4,20
|785.633.369
|% 4,22
|
|IHLAS
|1,04
|175.841.382
|% -5,45
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3769
|8,3805
|% 1,11
|
|Euro
|9,7911
|9,7973
|% 1,20
|
|Sterlin
|10,8069
|10,8611
|% 1,24
|
|Frank
|9,0947
|9,1495
|% 0,99
|
|Riyal
|2,2220
|2,2331
|% 0,93
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|17,21
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,30
|
|Cumhuriyet
|3.358
|3.408
|58,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|56,92
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|27,53
|
|Çeyrek
|811
|829
|13,77
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,17
|
|B. Petrol
|37,93
|37,93
|-0,33
|
Seans Raporu
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