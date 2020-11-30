***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
30.11.2020 09:45
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 02.04.2020 tarih ve 19/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 600.000.000.-TL tutarında, 97 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890447
BIST
11:011.308
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -20,97
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
11:017,8215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0078
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8635
En Düşük
7,8140
11:019,3697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0181
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4206
En Düşük
9,3493
11:01448,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,44
|Açılış
|: 448,11
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler10:59
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|106.710.420
|% 9,97
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|RODRG
|18,68
|4.189.726
|% 9,75
|
|EUYO
|5,43
|923.752
|% 9,70
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|TSKB
|2,24
|243.911.236
|% -7,05
|
|RAYSG
|22,70
|1.605.966
|% -7,04
|
|MMCAS
|5,48
|39.971
|% -6,96
|
|EKGYO
|2,19
|498.273.659
|% 0,92
|
|GARAN
|8,98
|437.684.704
|% -2,18
|
|KRDMD
|5,07
|368.004.664
|% -1,74
|
|PETKM
|4,18
|308.217.525
|% -1,18
|
|THYAO
|11,59
|261.140.718
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,19
|498.273.659
|% 0,92
|
|TSKB
|2,24
|243.911.236
|% -7,05
|
|YKBNK
|2,91
|256.478.250
|% -2,68
|
|TEKTU
|1,98
|156.259.720
|% -0,50
|
|PETKM
|4,18
|308.217.525
|% -1,18
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8146
|7,8199
|% 0,08
|
|Euro
|9,3567
|9,3689
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,4319
|10,4842
|% 0,72
|
|Frank
|8,6476
|8,6997
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0831
|2,0935
|% 0,28
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-8,70
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,27
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|5,61
|5,62
|-0,08
|
|B. Petrol
|47,34
|47,34
|-0,91
|