***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
11.12.2020 09:46
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 02.04.2020 tarih ve 19/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 700.000.000.-TL tutarında, 98 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892730
BIST
10:171.357
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|: 1.352
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En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:17
|LINK
|56,65
|17.656.984
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.148.461
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|44.076.762
|% 9,95
|
|SELGD
|4,50
|532.422
|% 9,76
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|SELEC
|15,20
|7.121.441
|% -7,43
|
|ADESE
|2,62
|3.121.616
|% -6,43
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|PKENT
|923,40
|319.306
|% -5,96
|
|SISE
|7,16
|411.045.050
|% 0,00
|
|GARAN
|9,45
|248.211.238
|% -0,53
|
|ODAS
|3,74
|185.875.940
|% -3,61
|
|ASELS
|17,31
|128.629.623
|% -1,82
|
|PETKM
|4,75
|95.331.355
|% 0,64
|
|SISE
|7,16
|411.045.050
|% 0,00
|
|ODAS
|3,74
|185.875.940
|% -3,61
|
|SKBNK
|1,43
|62.292.188
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,81
|69.425.213
|% 0,56
|
|TSKB
|1,82
|60.394.825
|% -0,55
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,9327
|7,9385
|% 0,61
|
|Euro
|9,6399
|9,6456
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,5382
|10,5910
|% 0,71
|
|Frank
|8,9231
|8,9768
|% 0,67
|
|Riyal
|2,1092
|2,1197
|% 0,54
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.836
|1.836
|0,31
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,79
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,01
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|B. Petrol
|50,52
|50,52
|0,27
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