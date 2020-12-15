***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikasrim/893206BIST