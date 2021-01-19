***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
19.01.2021 10:45
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 02.04.2020 tarih ve 19/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 350.000.000.-TL tutarında, 92 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903197
BIST
15:241.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 17,06
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.577
En Düşük
1.561
15:247,4422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0309
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
15:249,0353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
15:24440,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,18
|Açılış
|: 440,74
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
439,86
BIST En Aktif Hisseler15:24
|INTEM
|60,50
|29.370.182
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,68
|4.631.023
|% 10,00
|
|PKENT
|1.302,90
|2.558.144
|% 10,00
|
|YONGA
|39,60
|6.127.611
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|1.480.301
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|ATSYH
|8,76
|844.584
|% -7,79
|
|SISE
|8,12
|2.436.191.283
|% 4,10
|
|THYAO
|13,49
|1.447.748.490
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,51
|1.419.035.243
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,21
|1.285.222.654
|% -0,83
|
|DOHOL
|3,77
|1.236.127.280
|% 5,01
|
|EKGYO
|2,51
|1.419.035.243
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,77
|1.236.127.280
|% 5,01
|
|SISE
|8,12
|2.436.191.283
|% 4,10
|
|KRDMD
|7,21
|1.285.222.654
|% -0,83
|
|PETKM
|5,18
|674.317.426
|% 0,78
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4403
|7,4422
|% -0,41
|
|Euro
|9,0283
|9,0353
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,1093
|10,1600
|% -0,22
|
|Frank
|8,3497
|8,4000
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9786
|1,9886
|% -0,46
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|1,98
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.910
|2.984
|-15,46
|
|Yarım
|1.407
|1.443
|-7,47
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,05
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,64
|
Seans Raporu
15:24
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15:40
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15:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 4 artarak (% 1.04 ) 1, 396
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15:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGATE, TMPOL, PKENT, SEKUR, GSDDE, ALKA, AYGAZ, YONGA, MERIT, SNKRN
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15:40
TGSAS, BRISA, PKENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:40
JANTS, MMCAS, ATSYH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında